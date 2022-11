Coni Benevento, torna la "Festa delle Stelle" Tra i premiati anche la società dell'IVPC Rugby Benevento per i suoi 50 anni di attività.

Torna puntualmente come ogni anno la “Festa delle Stelle al Merito Sportivo” organizzata dal Coni di Benevento per consegnare le benemerenze. L’appuntamento è per lunedì 28 novembre alle 17:00 nell’Aula Magna dell’Università “Giustino Fortunato”, dove il delegato provinciale Mario Collarile, affiancato dal giornalista Alfredo Salzano, condurrà la ventisettesima edizione. Numerosi i premi che verranno consegnati. Si parte con le “Stelle d’Oro a Nicola Antonelli per il ciclismo e alla U.S. IVPC Rugby Benevento per il mezzo secolo di attività. Una Palma di Bronzo al Merito Tecnico sarà consegnata ad Anna Pia De Bellis per la ginnastica. Medaglia di Bronzo al Valore Atletico a Niccolò Nordera per la Vela.

Riceveranno Premi Speciali: Nicola Pocino cronometrista under 104, Alfono D’Ambrosio Nazionale Volley trapiantati, nonché per i loro 30 anni di attività la Polisportiva San Giorgio La Molara 1992 e l’ASD Magic Team 92 per la pallacanestro.

Sarà consegnato, inoltre, il Gladiatore Sannita al giornalista Alfredo Pietronigro.

L’Università “Giustino Fortunato” assegnerà il Fortunato d’Oro al proprio studente Andrea Melis, personal trainer. Il Panathlon di Benevento consegnerà il premio Stile e Professionalità a Don Pompilio Cristino.

Alla manifestazione interverranno il Presidente Regionale del CONI Campania Sergio Roncelli, il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, per il Comune di Benevento il Sindaco Clemente Mastella ed il Delegato allo Sport Enzo Lauro, il Consigliere Nazionale dell’ANSMeS Associazione Nazionale delle Stelle al Merito Sportivo Giuseppe Maio, il Magnifico Rettore Giuseppe Acocella e il Prof. Paolo Palumbo per l’Università “Giustino Fortunato”.

I Fiduciari Coni di diversi Comuni della Provincia riceveranno l’attestato di nomina.

Come prologo della manifestazione interverrà l’attrice e scrittrice Clarissa Burt che presenterà il suo libro “Ridefinisci la tua autostima. Il piano d’azione perfetto per diventare la persona sicura di se che sei destinata ad essere”.

Invece, Rosanna Pasquino, reduce dai successi mondiali per la scherma in carrozzina, trattenuta fuori sede per impegni agonistici internazionali, riceverà la Medaglia d’Argento al Valore Atletico del CIP in altra occasione.