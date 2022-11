GG Team Wear Benevento 5, venerdì arriva la Polisportiva Futura Dopo due ko consecutivi la squadra di Nitti va a caccia del bottino pieno.

La parola d’ordine è riscatto. In casa GG Team Wear Benevento 5 c’è voglia di tornare al successo dopo due ko consecutivi. Il primo nel derby interno con la capolista Sala Consilina, il secondo nella trasferta di Cosenza. Il match si era messo bene col doppio vantaggio sul 3-1, poi alcune scelte arbitrali e un po’ di disattenzioni hanno permesso ai calabresi di pareggiare e scappare via sul 5-3.

Un ko che fa ancora male alla squadra di coach Nitti che venerdì alle 20:00, al Palatedeschi, ospiterà la Polisportiva Futura. Si tratta di un avversario alla portata di capitan Vega e compagni e di una contendente ad un posto nelle zone alte della classifica. Attualmente però il GG Team Wear Benevento 5 è lontano dalla zona play off.

La squadra ha bisogno di tornare al successo, di ritrovare certezze e anche un po’ di entusiasmo. La classifica non è quella immaginata ad inizio stagione. Il decimo posto con 12 punti in nove partite disputate sta onestamente un po’ stretto ai sanniti. Per quello che si è visto in campo Vega e compagni avrebbero meritato qualche punto in più. Nei prossimi due match sarà fondamentale fare bottino pieno. Per riuscirci bisognerà fare meglio sotto porta. Troppo spesso i giallorossi hanno sprecato quanto creato lasciando inevitabilmente punti per strada.