Festa delle Stelle, Stella d'Oro al Merito Sportivo per l'IVPC Rugby Benevento Massimo riconoscimento anche per Nicola Antonelli, storico volto del ciclismo sannita.

La ventisettesima edizione della “Festa delle Stelle” del Coni di Benevento, guidato dal Delegato Provinciale Mario Collarile, ha consegnato alla storia dell’IVPC Rugby Benevento un altro importante riconoscimento. La società del presidente Rosario Palumbo, al vertice ormai da quattordici anni, ha ricevuto la Stella d’Oro al Merito Sportivo, il giusto premio per aver dato tanto allo sport italiano. Dal 1966 al 2022 sono enormi i risultati raggiunti e numerosi gli atleti regalati alle varie Nazionali.

A ricevere il premio insieme al massimo dirigente anche i veterani come Giuseppe Calicchio, gli ex presidenti Franco Fiore e Carlo Rossi, e soprattutto un totem della storia biancoceleste come Franco Gerardo, primo capitano della società. Un riconoscimento che per qualche ora ha fatto dimenticare anche l’amarezza per l’ennesima sconfitta in trasferta. Domenica, Passariello e compagni sono stati battuti a Roma dalla Capitolina. Stella d’Oro anche per Nicola Antonelli, grande personaggio del ciclismo sannita, personaggio fondamentale per i tanti passaggi del Giro d’Italia nella provincia beneventana.

Da segnalare la Palma al Merito Tecnico assegnata ad Anna Pia De Bellis per la ginnastica, la Medaglia al Valore Atletico al velista Niccolò Nordera, i premi speciali assegnati ad Alfonso d’Ambrosio storico volto della Nazionale di Volley per trapiantati, all’ASD Polisportiva San Giorgio la Molara e all’ASD Magic Team ‘92 del presidente Mimmo Di Nunzio. Al giornalista Alfredo Pietronigro è stato assegnato il Gladiatore Sannita, il premio Stile e Professionalità del Panathlon di Benevento è andato a Don Pompilio Cristino, mentre Andrea Melis ha ricevuto il Fortunato d’Oro.