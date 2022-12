Jomi Salerno, inizia la Youth League under 20 Tutte le gare del concentramento alla Palestra Caporale Palumbo.

Quattro gare in quattro giorni per le giovanissime della Jomi Salerno. Al via domani, giovedì 15 dicembre, la prima fase della Youth League Under 20 Femminile. Ad ospitare la competizione sarà la Palestra Caporale Palumbo di Salerno che, fino a domenica 18 dicembre, sarà teatro di gara, oltre che per le atlete allenate dal tecnico Francesco Ancona, anche per le altre squadre impegnate nel Girone D della Youth League: Teramo, Casalgrande, Lions Sassari e Primule Azzurre, selezione di atlete dal 2006 non impegnate con i propri club in questa categoria.

Dieci gare in totale in programma, di queste quattro vedranno scendere in campo la Jomi Salerno. Le salernitane saranno impegnate nell’ordine contro il Lions Sassari, Casalgrande, le Primule Azzurre e, nella giornata conclusiva, contro Teramo. Banco di prova importante, dunque, per le giovani della Jomi che nei prossimi quattro giorni potranno sfruttare la competizione per mostrare le proprie qualità tecniche. Le gare della seconda e terza fase eliminatoria si giocheranno, poi, tra gennaio e marzo prossimi, nel mese di giugno, invece, andrà in scena in Abruzzo la fase conclusiva del Final Round.

“In questi giorni abbiamo fatto allenamento con la prima squadra, poi si sono aggregate anche altre ragazze più giovani che non fanno parte della prima squadra così da inserirle e farle sentire parte del gruppo. Abbiamo lavorato mantenendo le linee guida che adottiamo nel gioco della prima squadra, non abbiamo modificato i nostri meccanismi classici – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Per le ragazze più giovani la Youth League rappresenta un momento importante, hanno innanzitutto la possibilità di giocare, di mettersi in gioco, di dimostrare che possano ritagliarsi il proprio ruolo con la prima squadra, ma anche di dimostrare a me di poter contare su di loro. Delle squadre che andremo ad affrontare, Casalgrande, sicuramente, potrebbe essere un’avversaria interessante, perché ha diverse giocatrici che militano in prima squadra, poi c’è l’incognita delle Primule Azzurre. Al di là di tutto, però, dovrebbe essere un concentramento abbastanza equilibrato nel quale noi abbiamo intenzione di fare bella figura”.



Di seguito il programma completo del concentramento della Youth League

U20 a Salerno:

Giovedì 15 dicembre ore 19.30 Lions Sassari – Salerno

Venerdì 16 dicembre ore 16.30 Salerno – Casalgrande

Venerdì 16 dicembre ore 18.30 Lions Sassari – Primule

Azzurre

Sabato 17 dicembre ore 10.00 Primule Azzurre – Starmed

TMS Teramo

Sabato 17 dicembre ore 12.00 Casalgrande – Lions Sassari

Sabato 17 dicembre ore 17.00 Salerno – Primule Azzurre

Sabato 17 dicembre ore 19.00 Starmed TMS Teramo – Lions

Sassari

Domenica 18 dicembre ore 9.00 Starmed TMS Teramo –

Casalgrande

Domenica 18 dicembre ore 16.00 Casalgrande – Primule Azzurre

Domenica 18 dicembre ore 18.00 Salerno – Starmed TMS Teramo