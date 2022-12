GG Team Wear Benevento 5, col Bovalino un pareggio strappato nel finale Sotto 3-0 la squadra di Nitti recupera in due minuti con Milucci, Toro e Caliendo.

L’avevamo definita “trasferta trappola”. Una partita dove c’è tutto da perdere. Quella del GG Team Wear Benevento 5 al Pala La Cava, la tana del Bovalino Calcio a 5, è stata una visita amara. La squadra di Nitti non è riuscita a fare bottino pieno ma ha strappato con i denti un prezioso punticino. Il Bovalino non è più quello di qualche settimana fa quando poteva essere definita una squadra cuscinetto. Adesso la musica è cambiata. I rinforzi hanno mutato il volto del quintetto calabrese.

Per i sanniti sfida difficile e subito in salita. Dopo novantacinque secondi, il gol di Zappalà ha aperto la serataccia giallorossa. Al 15’ il raddoppio di Demito e poco dopo è arrivato addirittura il 3-0 con la doppietta personale di Zappalà. Un gol che sembrava un vero e proprio colpo del ko. La squadra di Nitti nella ripresa è riuscita a non naufragare e a regalarsi una piccola opportunità che è arrivata al 15’ con Enzo Milucci. Una rete che ha cambiato completamente la partita.

Gli ultimi tre minuti sono stati assurdi. In appena venti secondi il GG Team Wear Benevento 5, dopo una partita passata ad inseguire nella tana del fanalino di coda, ha trovato addirittura il pareggio col colombiano Toro e Ciro Caliendo. E’ arrivato un 3-3 che, per come si era messa la sfida, vale un prezioso punto in classifica. Evita una sconfitta dolorosa. E soprattutto dà un po’ di morale per tornare subito in campo. Sabato al Palatedeschi arriva Molfetta per un'altra partita decisiva. Bisognerà vincere per non perdere il treno play off che oggi dista solo tre punti.

Classifica:

Sala Consilina 35

Pirossigeno Cosenza 32

Sicurlube Regalbuto 24

Polisportiva Futura 23

Itria 23

Vitulano Drugstore 23

Defender Giovinazzo 23

Benevento 20

Cormar Reggio Calabria 14

Bulldog Capurso 13

Molfetta 13

Piazza Armerina 6

Canicattì 5

Bovalino 2