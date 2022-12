Pallamano Benevento, Sangiuolo: "Vittoria che dà continuità" “E' stata una partita dura ma ce l'aspettavamo proprio così”.

La vittoria interna contro la HandRoma non ha interrotto la striscia di vittorie consecutive della Pallamanao Benevento. Quella contro i capitolini è stata una partita complicata e dura dal punto di vista fisico e tattico, ma alla fine ha regalato il tanto atteso e meritato successo.

“È stata una partita dura ma ce l'aspettavamo proprio così” ha spiegato nel post gara coach Andrea Sangiuolo. “Sapevamo di avere davanti giocatori che in passato hanno militato in categorie superiori, con un buon bagaglio di esperienza da opporre alla nostra gioventù. Vorrei fare un plauso ai miei ragazzi perché hanno gestito bene i momenti di difficoltà dando importanti segnali di crescita sia sul piano collettivo che individuale".

Decisivo il grande carattere dei giovani giallorossini. "Abbiamo ripreso in mano la partita quando sembrava potesse sfuggirci, questo è stato possibile grazie al nostro portiere Coviello e a due giocatori giovani ma al tempo stesso esperti come Galliano e Formato. Il gruppo li ha seguiti ed è arrivato a una vittoria che dà continuità e alza ulteriormente il morale in vista della trasferta di Youth League Under 20 in programma a Siracusa nel prossimo weekend. C'è ancora tanto da lavorare ma se partiamo dalla coesione messa in campo in questa circostanza si può costruire qualcosa di davvero positivo".