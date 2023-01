Accademia Volley, il mercato regala il colpo Martino La schiacciatrice classe 1997 sarà subito a disposizione di coach Vittorio Ruscello.

Importante novità di mercato per l’Accademia Volley. É di queste ore infatti l'arrivo di Federica Martino, schiacciatrice classe 1997 e originaria di Lamezia Terme (CZ), che in questa settimana si è già aggregata alla squadra sostenendo i primi allenamenti. Cresciuta pallavolisticamente nello Spezzano Albanese (CS), l'atleta calabrese è stata lo scorso anno avversaria dell'Accademia avendo militato nel Volley Reghion (RC): "Conoscevo l'Accademia solo da avversaria avendo avuto modo, la scorsa stagione, di giocarci contro. Sono rimasta subito colpita dal suo modo di giocare, dalla grinta in campo delle ragazze e dalle serietà della società. Per questo appena ho ricevuto la chiamata del Presidente non ho esitato nemmeno un istante ad accettare. Sono molto onorata di far parte di questa squadra, conosco anche alcune delle squadre che fanno parte di questo girone, tutte molto competitive, ma spero con il mio arrivo di riuscire a dare subito una mano sia per raggiungere gli obiettivi prefissati che di per ripagare la fiducia riposta nei miei confronti".

Martino arriva a Benevento direttamente da Brindisi dove aveva iniziato la stagione nel campionato di Serie C e sarà subito a disposizione del tecnico Ruscello già a partire dalla delicata trasferta di sabato a Roma con il Volley Group, uno scontro chiave in ottica salvezza per entrambe le formazioni. Per lei già pronta la maglia numero 5.

Con l'arrivo di Martino, l'Accademia va finalmente a potenziare un reparto, quello dell'attacco, finora ridotto dal punto di vista numerico, e che invece, da adesso in poi, potrà disporre di una nuova freccia.