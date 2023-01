Final Four Coppa Campania, la Intec Service SG Volley vola in finale La squadra del presidente Camerlengo giocherà la finale contro la Carbat Matese

In un Palasport gremito al limite della capienza, davanti ad una cornice di pubblico spettacolare, circa 300 spettatori, le diavole rosse della Intec Service SG Volley, vincono con un netto 3-0 (parziali di 25-16, 25-14, 25-17) contro il Meta Volley di Sorrento e volano, per la prima volta nella storia della società, alla finale di Coppa Campania.

Una prestazione impeccabile per le ragazze di coach Franceco Franzese, scese in campo con la chiara volontà di chiudere i conti qualificazione nel minor tempo possibile. Ottima la prova di tutte le ragazze chiamate in causa, che hanno mostrato una cattiveria agonistica tipica delle grandi squadre, di chi sa che vuole e deve vincere.

Entusiasmo quindi in casa Intec Service SG Volley per aver centrato il primo degli obiettivi prefissati ad inizio stagione. La Finale della Coppa Campania. Un risultato storico che sicuramente premia la società per tutti i sacrifici sta facendo, ma ora viene la parte più importante. Si è giunti infatti alla metà dell’opera, perché se è vero che partecipare è bello, vincere lo è ancora di più. In Finale le atlete biancorosse affronteranno una squadra forte e ben organizzata, la Carbat Matese, che, come le sangiorgesi, ha vinto tutte i match, fino ad ora disputati. Sarà sicuramente una partita avvincente tra due ottime compagini.

Appuntamento quindi a sabato prossimo al Palasport di Telese Terme per un match che potrebbe portare la SG Volley a scrivere una delle pagine più importanti della sua storia.