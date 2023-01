L'Intec Service SG Volley trionfa in Coppa Campania Bella vittoria della squadra del presidente Camerlengo contro Piedimonte Matese a Telese Terme.

A Telese Terme è arrivato il meritato successo nella finale di Coppa Campania per l’Intec Service SG Volley. La squadra del presidente Camerlengo si è imposta con un netto 3-0 sulla compagine di Piedimonte Matese.

Non c’è mai stata storia con Pericolo e Gentili grandi protagoniste in un primo set dominato 25-15. La risposta delle avversarie è arrivata nel secondo condotto per gran parte del tempo prima che, una straordinaria Pericolo, cambiasse marcia facendo ancora la differenza. La squadra sannita si è imposta così per 25-22 nel secondo parziale e ha dominato anche il terzo con un nettissimo 25-14.

Il successo è il giusto premio per il lavoro fatto nell’ultimo decennio da una società, guidata magistralmente da Mauro Camerlengo, capace di avere la pazienza e la lungimiranza di ricostruire prima il settore giovanile e poi pensare alle ambizioni della prima squadra.