Fipav Campania, Pasciari: "Complimenti alla Pallavolo Telese" Il presidente del comitato regionale si congratula dopo le finali di Coppa Campania a Telese Terme.

Le finali di Coppa Campania, andate in scena domenica al Palasport Comunale di Telese Terme, sono stato un successo sia per lo spettacolo visto in campo che per l’organizzazione. Soddisfatto il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Campania Guido Pasciari. "Entusiasmo, palasport gremito ed ottimo spettacolo: il mix giusto per aprire alla grande il 2023”. Queste le prime parole del dirigente che ha sottolineato anche una novità tecnologica. “Ci terrei a sottolineare che per la prima volta in Italia abbiamo voluto sperimentare un tablet a supporto del secondo arbitro per punteggio, sostituzioni e rotazioni. E' andato tutto alla perfezione". Esperimento riuscito come riuscitissima è stata l’organizzazione da parte della Pallavolo Telese.

“Ringrazio di cuore tutto lo staff organizzativo della Pallavolo Telese per la messa a punto di un'organizzazione perfetta, erano anni che non si vedevano eventi così belli e partecipativi in Campania; palazzetto pieno in ogni ordine di posto e con un pubblico caloroso e competente –conclude- grazie alla Valle Telesina per l'ospitalità”.