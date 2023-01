La Miwa Benevento si ferma ad Angri, Parrillo: "Partita giocata male" Il coach è chiaro: "Non è giustificabile mollare nel corso della gara".

La partita giocata ieri contro Angri si è conclusa 69:52 per i padroni di casa, un epilogo che secondo il coach Parrillo trova spiegazione nell’approccio generale dei nostri ragazzi all’incontro.

“Partita giocata male, si salva probabilmente il secondo quarto” - afferma Parrillo - “Gli avversari hanno avuto molta più energia rispetto a noi; inoltre c’è la possibilità che abbia potuto influire psicologicamente la mancanza di Garcia, anche se ciò non giustifica il fatto di aver mollato a un certo punto”.

Dopo una partita spettacolare contro la prima della classe, ieri la vittoria della squadra di Angri è stata meritata. Probabilmente l’impiego di energie per l’importante gara di domenica scorsa ha influito sulle prestazioni di questo match; i Boars non hanno avuto la solita grande determinazione che li contraddistingue. “A livello tecnico non ci sono state grosse imprecisioni, né errori” - prosegue Parrillo - “può capitare di essere scarichi a soli due giorni da una partita importante, non è giustificante, ma può capitare”.

Una nota positiva nel match di ieri contro Angri è stata senza dubbio il rientro molto positivo ed energico di Amadou Mbaye, di ritorno dal periodo di fermo.

Questo campionato di serie C gold si dimostra sempre più duro e il rischio di scendere di posizione nella brevissima classifica è sempre in agguato, ma la squadra Miwa Energia non demorde!

“Speriamo che chiusa la pratica Angri, riusciremo a recuperare tutte le energie per riuscire a concludere questa prima fase della stagione nel modo che meritiamo, perché abbiamo fatto una grande stagione e non possiamo rischiare di bruciare tutto se non affrontiamo le prossime partite con la dovuta cattiveria agonistica”, conclude il coach.

Arrivati a questo punto, i Cinghiali non si fermeranno di certo. Pronti a ricaricarsi e a scendere in campo ancora più determinati!