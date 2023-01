La Pallamano Benevento sfida il New Capua Formato: "L'ultimo incontro ha confermato i nostri progressi. Siamo cresciuti molto".

Prima trasferta del 2023 per la Pallamano Benevento che domani pomeriggio alle 18.30 sfiderà il New Capua. I giallorossi hanno chiaro l'obiettivo di allungare ancora la striscia di vittorie e consolidare la prima posizione attualmente occupata con 10 punti insieme alla Polisportiva Gaeta (che ha però giocato una partita in meno).

Tra gli elementi che si sono messi maggiormente in evidenza nell'ultimo match con il Flavioni una menzione speciale la merita Pierluigi Formato. L'ala destra ha speso parole d'elogio per i compagni: "L'ultimo incontro ha confermato i nostri progressi. Siamo cresciuti molto anche nella mentalità e nella gestione della gara. E' stata una grande dimostrazione di forza e compattezza, questo ci dà tanta fiducia in vista dei prossimi impegni".

Una sola sconfitta per la Pallamano Benevento finora, giunta al debutto contro il Fondi: "Venivamo da un lungo periodo di inattività, abbiamo pagato un po' l'impatto e gli infortuni. Al completo siamo una delle squadre più forti, sono sicuro che potremo giocarcela per il primato fino alla fine. Sono felice anche per il rientro di Antonio De Luca, un valore aggiunto. Bisognerà andarci cauti perché l'infortunio al ginocchio è stato serio, ma contro il Flavioni la sua presenza si è già fatta sentire tanto".

Formato è anche uno dei pilastri dell'under 20 che sta ben figurando in Youth League: "Nell'ultimo concentramento a Siracusa abbiamo dato ottime risposte, l'obiettivo è fare bene anche nel prossimo appuntamento di Conversano, ma sarà importante per noi concentrarci su una partita per volta. Solo così potremo rendere al meglio delle nostre possibilità".