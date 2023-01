GG Team Wear Benevento 5, a Manfredonia per fare risultato Milucci: "È una gara ostica perché anche loro sono in piena lotta play-off".

Dopo il pareggio interno, con tanti rimpianti, contro la Sicurlube Regalbuto, il GG Team Wear Benevento 5 è pronto a far visita al Vitulano Drugstore. La trasferta in terra pugliese, con fischio d’inizio previsto oggi alle 16:00, è fondamentale per il proseguo del torneo dei giallorossi che sono chiamati a non perdere punti nel proprio cammino per inseguire il sogno play off.

“C’è ancora un po’ di rammarico per sabato scorso – sottolinea Enzo Milucci, laterale dei giallorossi – perché la squadra ha creato tanto, ma non è riuscita a concretizzare e vincere, come già è successo troppe volte in questa stagione. Questo significa che dobbiamo fare qualcosa in più per portare i tre punti a casa. Il Manfredonia? È una gara ostica, perché anche loro sono in piena lotta play-off. Andremo al PalaScaloria per fare risultato: il gruppo sta bene ed è pronto. Nel complesso sono soddisfatto della mia stagione ma, come dico sempre, si può costantemente migliorare”.

Giovanni Loprete e Salvatore Freccia di Catanzaro saranno gli arbitri del match, il crono, invece, sarà diretto da Marco Di Bello di Barletta.