GG Team Wear Benevento 5, pareggio beffa contro il Bulldog Capurso Sanniti raggiunti a sedici secondi dalla sire finale.

Una beffa atroce. Due punti lasciati per strada. Il GG Team Wear Benevento 5 non è riuscito a battere il Bulldog Capurso facendosi raggiungere a sedici secondi dalla sirena finale.

La sfida si era messa bene per gli uomini di Nitti. I barese sono stati sorpresi da Arvonio dopo un minuto e mezzo. Un gol che poteva cambiare la sfida, ma così non è stato. Gli ospiti, reduci da tre successi, non si sono fatti intimorire e hanno agguantato il pari con Campagna. In avvio di ripresa la squadra di Chiaffarato ha messo addirittura la testa avanti con Juan Perri. Vantaggio però che è durato veramente poco. Capitan Vega ha ristabilito la parità dando nuova linfa ai suoi che con Palmegiani hanno realizzato il 3-2. Ancora una volta la squadra giallorossa si è vista riagguantare nel punteggio. Il gol di Lamas poteva essere devastante psicologicamente. I padroni di casa hanno trovato la forza per andare ancora a segno con Milucci per poi difendere il prezioso vantaggio. La beffa atroce è arrivata a sedici secondi dalla sirena finale, quando Leggiero ha trovato il beffardo 4-4.

E' stato conquistato un punto utile per muovere la classifica ma il rammarico resta per i due lasciati per strada.