Intec Service SG Volley inarrestabile: col Paestum l’undicesima vittoria in C Continua lo splendido cammino delle sangiorgesi che sono le favorite per il salto di categoria.

Prosegue la marcia trionfale delle diavole rosse sangiorgesi che infilano l’undicesima vittoria consecutiva in campionato ai danni della polisportiva Paestum, fino ad ieri terza in classifica. Successi che in realtà sono 13 se consideriamo anche la Final Four di Coppa Campania. Un grande percorso per le ragazze del Presidente Camerlengo, che, anche nell’ultimo turno di campionato, hanno dato una grande prova di forza, regolando la temibile formazione salernitana in poco più di un’ora e dimostrando sempre di più una crescita in tutti i fondamentali. Ora sono 32 i punti per biancorosse sangiorgesi in campionato, un cammino praticamente perfetto se si esclude il punto perso contro l’Arzano nella settima giornata.

Prossimo appuntamento per le ragazze della Intec Service SG Volley, sabato prossimo a Salerno, per una sfida delicata contro la formazione della Salerno Guiscards. Bisognerà dare il massimo per conquistare punti preziosi per mantenere la testa della classifica.