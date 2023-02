Intec SG Volley 1997, Camerlengo: "Le vittorie danno morale" Il presidente è felice dell’andamento della squadra ma non abbassa l’asticella dell’attenzione.

Le vittorie hanno tutti dei segreti. Quelle dell’Intec SG Volley 1997 hanno radici profonde. La squadra del presidente Camerlengo ha dominato la Coppa Campania e guida il torneo di serie C con il chiaro obiettivo della promozione in B2. Le squadre vincenti, però, si costruiscono col tempo e soprattutto con le idee e la pazienza. Cosa che ha fatto Mauro Camerlengo che ora si gode i successi dopo dieci anni in cui ha ben seminato.

Nella sfida di questo week end è arrivata una bella e convincente vittoria contro il Paestum. ”Senza dubbio abbiamo disputato un grande match” ha dichiarato il Presidente Camerlengo a fine gara. “Stiamo lavorando bene e raccogliendo i frutti meritati. C’è sicuramente ancora tanto da fare e il campionato è ancora lungo, ma per ora godiamoci questi tre punti e soprattutto le bellissime prestazioni di questi ultimi periodi. La squadra sta crescendo di partita dopo partita ed ora inizia ad avere consapevolezza dei propri mezzi. Sono molto contento dell’entusiasmo che si sta creando nell’ambiente, è sicuramente un dato positivo che bisogno sfruttare nel giusto modo. Le vittorie fanno morale e aiutano a lavorare in un ambiente sereno, ma dobbiamo essere bravi a restare con i piedi per terra. Ora testa alla prossima gara, dove l’obiettivo non sarà solo vincere, ma continuare quel processo di crescita che ci dovrà portare alla fase finale del torneo. Quindi godiamoci questa vittoria e da martedì concentrate sulla prossima sfida”. Nel prossimo match, in programma Sabato a Salerno, l’Intec Service SG Volley sfiderà la Salerno Guiscards.