Volley, B1: continua il momento no dell'Olimpia San Salvatore Telesino Campane battute a Messina per 3-1.

Il cuore non basta. L’Olimpia Volley San Salvatore Telesino inciampa ancora e questa volta lo fa nell’insidiosissima trasferta siciliana di Santa Teresa di Riva, contro una Farmacia Schultze Messina in forma e sempre più seconda in classifica. Il match della 16ma giornata del campionato nazionale di volley femminile di Serie B1 girone E, dunque, premia le siciliane capaci di imporsi 3 a 1 (20-25; 25-18; 29-27; 25-13; i parziali) sulle sannite in un Palabucalo che si conferma fortino inespugnabile.

Le scelte - Coach Eliseo schiera il solito sestetto base con capitan Bacciottini in cabina di regia, Milano e Russo a schiacciare, Raquel Ascensao Silva nel ruolo di opposto, Marlene Ascensao Silva e Vanni centrali, Luraghi libero. A disposizione: Romano, Fuoco, Picariello, Maresca, Borrelli.

Esordio per il neoallenatore delle messinesi Sandro Prestipino subentrato dopo l’addio di coach Jemenez che manda in campo Cecchini e Murri centrali, Galuppi libero, Courroux e Bertiglia sulla diagonale, Gervasi e Giacomel in attacco, con Amaturo e Nielsen inserite in corsa. A disposizione: Santostefano, Spitaleri, Franceschini, De Candia, Frazzica.

La gara - Partono subito forte le padrone di casa con l’Olimpia capace di rimettere le cose apposto, pareggiare i conti ed effettuare il sorpasso ai danni della Farmacia Schultze Messina. La parità ritornerà poi solo sul 20-20. Questo non scompone le sannite che continuano a macinare gioco fino al punto decisivo segnato da Raquel Ascensao Silva che blinda il set sul 25 a 20. Nel secondo parziale l’equilibrio iniziale viene spezzato dalle padrone di casa brave ad allungare nella fase cruciale del set. Il distacco si amplia con il passare dei minuti e diventa incolmabile per le telesine che soccombono 25 a 18. La Farmacia Schultze pareggia i set e nel terzo parziale le telesine sono brave a reagire e capovolgere la gara a loro favore andando al break sul 17 a 21. Le padrone di casa riescono a questo punto a rientrare vanno in vantaggio ma le ragazze di Eliseo con coraggio annullano i set ball decisivi. Bacciottini dalla battuta rimette la freccia e il set si protrae ai vantaggi. Sul 27 pari però sono le messinesi ad avere la meglio sfruttando prima un errore di Russo sottorete e poi capitalizzando un attacco Bertiglia. 2 a 1 Farmacia Schultze e set chiuso sul 29 a 27. Il quarto set per le siciliane è tutto in discesa. Le sannite invece pagano lo scotto di averci provato fino in fondo ma la conclusione di set smorza gli animi e le speranze. La Farmacia Schultze gioca sul velluto e chiude con un 25 - 13 che la dice lunga. In sostanza però la prova fornita dall’Olimpia appare positiva con Russo e Luraghi sugli scudi, compatte in ricezione e capaci, comunque, di mettere in difficoltà una corazzata come quella messinese. Coach Eliseo dovrà ripartire da qui per preparare al meglio una gara che diventa fondamentale per le sorti del campionato e di non facile interpretazione contro la temibile Castellana Grotte che sabato farà visita alle sannite.