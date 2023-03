Youth League, il sannita Walz vola ai quarti col suo Borussia eliminando il PSG Il ragazzo originario di Montefalcone di Val Fortore ha giocato tutta la gara terminata ai rigori.

Continua il sogno europeo di Vasco Donato Walz, centrocampista d’origine sannita che gioca nell’under 19 del Borussia Dortmund. La Youth League (la Champions League dei giovani) è giunta alle fasi ad eliminazione diretta e i tedeschi hanno ospitato il quotatissimo Paris Saint Germain. Sfida difficilissima che la squadra del tecnico Tullberg, ex giocatore della Reggina, ha portato a casa ai calci di rigore.

Il centrocampista italo-tedesco è stato schierato titolare e ha giocato tutta la gara dando il suo apporto sia in fase di interdizione che di costruzione. Ha dimostrato ancora una volta di avere ritmi, mentalità e fisicità per giocare a grandi livelli, contro una squadra molto quotata e fisica come quella francese.

Gli ospiti erano riusciti anche a passare in vantaggio con Lemina –fratello dell’ex Juventus Mario-. Il gol del talentuoso atleta gabonese non ha gettato nello sconforto i padroni di casa che hanno prontamente reagito acciuffando il pareggio a fine primo tempo con un gran gol di Bamba.

Nella ripresa non sono arrivate altre reti e il match si è deciso dal dischetto. Decisiva la freddezza dei teutonici, tutti a segno, mentre per il Paris Saint Germain è stato fatale l’errore del quinto rigorista Housni fermato dalla parata di Ostrzinski.

Grande gioia per la squadra tedesca e in particolare per Vasco Donato Walz, originario di Montefalcone di Val Fortore, che continua la sua corsa verso il sogno della vittoria finale. Nei quarti il suo Borussia sarà impegnato ancora in casa contro i croati dell’Hajduk Spalato. Un turno che sulla carta vede favorita la squadra della Ruhr. Come nelle stagioni precedenti, le semifinali e la finale si giocano al Colovray Stadium di Nyon (Svizzera).