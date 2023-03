Volley, B2: Accademia superata in tre set dal Volley Club Ostia Trasferta amara per le giallorosse che sono state travolte per 3-0.

Trasferta amara per l'Accademia Volley che questo pomeriggio è stata superata in trasferta dall'Ostia Volley Club (RM) con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-20, 25-19) nella diciottesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Un risultato rotondo che premia la migliore prestazione delle padrone di casa, capaci di esprimere un gioco più efficace e produttivo che è riuscita a complicare l'azione del sestetto beneventano. Praticamente senza storia il primo set, un 25-14 che certifica l'ottimo inizio di gara di Ostia e tutte le difficoltà dell'Accademia. Decisamente più equilibrate la seconda e la terza frazione, con le giallorosse che non sono riuscite a sfruttare in entrambe le occasioni un margine di 4 punti sulle avversarie. Il 17-13 maturato nel secondo set sembrava poter indirizzare la frazione in modo diverso, ma da quel momento Ostia è tornata a far male e a recuperare l'intero svantaggio. Stessa musica anche nella terza frazione, con l'Accademia molto meglio in avvio fino al 9-5 quando, ancora una volta, è cominciata la reazione delle laziali che solo nel finale sono riuscite a scrollarsi di dosso il fiato delle beneventane, chiudendo 25-19.

L'Accademia resta al quintultimo posto in classifica e vede assottigliarsi di un punto il vantaggio sulla quartultima posizione, a seguito della sconfitta al tie break di ieri della Volley friends nello scontro casalingo con la Polisportiva Talete (RM). E sarà proprio quest'ultima l'avversaria delle giallorosse nel prossimo turno di campionato, una partita chiave in ottica salvezza per la stagione dell'Accademia che non può permettersi passi falsi in uno scontro diretto molto importante.

Con la vittoria di questa sera Ostia si conferma saldamente in una posizione di metà classifica, confermando, con la terza vittoria consecutiva in campionato, di essere in un buon momento e di poter affrontare con grande serenità il prosieguo del campionato.

Tabellino Accademia Volley: Diago Silva 11, Tufo, Martino 6, De Santis ne, Angilletta 1, Ricciardi 2, De Cristofaro (K) 4, Cona (L), Dell'Ermo 9, Kaplenko ne, De Napoli, Varricchio 2. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Parziali: 25-14, 25-20, 25-19.