Pallamano Benevento, trasferta delicata contro il Gaeta Sporting Club Sangiuolo: "Ai ragazzi chiedo di non abbattersi nelle difficoltà".

Appuntamento in trasferta per la Pallamano Benevento, impegnata sabato alle ore 20 presso il Palasport di Fondi per il match contro il Gaeta Sporting Club. I prossimi avversari dei giallorossi hanno raccolto nove punti in nove gare, frutto di quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Ad attendere i sanniti ci sarà una squadra reduce da una larga vittoria contro il New Capua nonché motivata a risalire la classifica.

"Dopo la buona parentesi in Youth League, questo è il primo impegno di un tour de force che ci metterà a dura prova - commenta mister Andrea Sangiuolo -. Il calendario subito dopo ci proporrà il derby casalingo con il Sannio e ben tre trasferte consecutive. Come ho già avuto modo di dire ai ragazzi, in questo mese si deciderà una buona fetta di campionato, per cui servirà mantenere alta l'attenzione dall'inizio alla fine di ogni partita".

All'andata contro il Gaeta Sporting Club arrivò una vittoria al Pala Ferrara (26-19) ma le insidie di questo appuntamento sono molteplici: "Conosciamo il valore dei nostri avversari, hanno elementi esperti, capaci di ben figurare anche in categorie superiori. Ci attende una partita maschia, molto dipenderà dalla nostra capacità di reagire alle difficoltà che certamente incontreremo".

In forse la presenza di De Luca e Marro: "Al di là delle indisponibilità voglio che i ragazzi non perdano mai la testa e non si scoraggino. Fa tutto parte di un percorso di crescita e sappiamo che un po' di esperienza ci manca, ma bisogna passare anche per partite come questa per arricchire il proprio bagaglio e compiere un altro step importante".