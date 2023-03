Volley, B2: per l'Accademia match delicato al Rampone con la Polisportiva Talete Le giallorosse vanno a caccia di punti pesanti per la salvezza ma servirà una super prestazione.

Domani pomeriggio la squadra giallorossa affronterà alla Palestra Rampone di Benevento la Polisportiva Talete (RM), gara valida per la diciannovesima giornata del campionato nazionale di Serie B2.

Come due settimane fa con Volley Friends Roma, anche questo è un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza: le due squadre, infatti, sono separate da tre punti in classifica ed una vittoria, con risultato pieno, consentirebbe quindi all’Accademia di agganciare le avversarie a quota 21 punti in classifica, allungando, verosimilmente, anche il vantaggio sulla zona retrocessione. Le giallorosse devono assolutamente sfruttare l’occasione, ma per riuscirci servirà l’Accademia dei giorni migliori (vedi gare con Oplonti e Volare), quella che, quando è in giornata, è in grado di mettere sotto qualunque avversario.

Per certi versi, l’avversario di sabato ha avuto finora in campionato un andamento similare all’Accademia. Seppur con tre punti di vantaggio, Talete ha alternato ottime partite, culminate in altrettante vittorie, a gare più opache, anche contro avversarie dello stesso livello. Per tutti questi fattori, la prossima gara resta molto incerta ed aperta ad ogni risultato, anche se l’Accademia, che viene da due vittorie consecutive nelle ultim uscite casalinghe, punta al tris per rilanciarsi in classifica. Fischio di inizio fissato alle ore 18.30.