Basket, Promozione: Meomartini ko con il Game Time Fuorigrotta Sanniti sconfitti in trasferta per 74-64.

Giovedì 9 marzo la squadra di Promozione maschile del G.S. Meomartini è uscita sconfitta dalla trasferta infrasettimanale contro Game Time Fuorigrotta, col punteggio di 74-64.

La partita contro la squadra napoletana, attualmente alla guida del girone, è stata molto combattuta e i due punti in palio sono stati contendibili fino alla fine. Dopo un buonissimo inizio, gli atleti di coach Massimo Tipaldi hanno proseguito la gara alternando

minibreak realizzati e subiti, che non consentivano a nessuna delle due squadre di prendere il largo.

La prima frazione, pur se condotta sempre dai ragazzi del presidente Stefano Capitanio, si chiudeva con un canestro subito ed un ulteriore tiro libero aggiuntivo che portava i locali avanti 25-24.

Nel secondo e nel terzo periodo proseguiva la situazione di equilibrio tra le due formazioni e, quando mancavano 4 minuti alla fine della partita, i beneventani conducevano di 2 punti. Un parziale negativo di 8-0 ha portato Fuorigrotta avanti di 6 punti. I padroni casa, quindi, riuscivano ad allungare ulteriormente anche fino al +9 a circa due minuti dal termine del match. Allora coach Tipaldi ha dovuto gestire lo svantaggio per mantenere la differenza canestri in favore del G.S. Meomartini (che in casa aveva sconfitto i napoletani con un vantaggio di 13 punti). Per la Meomartini, in doppia cifra Vincenzo Musto (25), Italo Campanelli (13 punti), e Agostino Laudando (12).

Di seguito il tabellino del G.S. Meomartini

Campanelli G. 3, Campanelli I. 13, De Lorenzo, Del Sordo 3, Donatiello 2, Fuiano, Iannella 6, Laudando 12, Maddaloni, Musto 26, Orlacchio n.e. Coach Massimiliano Tipaldi