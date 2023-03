Basket femminile, la Pasta Rummo Cestistica Benevento si prende il primato Le ragazze di coach Calandrelli hanno battuto 50-42 il Nextra Women Basket.

Si è disputata ieri 13 marzo, la partita che ha concluso la prima fase del campionato di serie C femminile: il team Miwa ha sfidato in casa il Nextra Women Basket, vincendo con il risultato di 50:42.

Una splendida vittoria che ha portato la soprannominata Banda Calandrelli al primo posto in classifica, nell’ultimo match prima della successiva fase a orologio del campionato.

La soddisfazione che queste ragazze meritano a pieno e la conferma dell’impegno e il lavoro impiegato fin qui sia dalle giocatrici che dalla coach Valentina Calandrelli e l’intero staff. Dall’inizio di questo campionato la squadra ha sempre guardato avanti, cercando di volta in volta il miglioramento e raggiungendo risultati ottimi.

Non possiamo fare altro che essere speranzosi, credere sempre di più nelle capacità delle nostre giovani cestiste e nella forza di chi sa spronarle e guidarle alla vittoria. La palla a spicchi sannita è in buone mani, certi risultati si ottengono con la passione e la dedizione, e una squadra così ha sicuramente l’opportunità di ispirare tante giovani ragazze e rendere grande il mondo del basket femminile locale.