Tennis, CT San Giorgio del Sannio: per la Zocco ancora un raduno nazionale U15 A Formia la ragazza irpina ha vissuto quattro giorni importanti insieme ad altre 8 atlete.

Continuano le soddisfazioni in casa CT Sa n Giorgio del Sannio. Ylenia Zocco, una delle tenniste campane più promettenti, è reduce da quattro giorni al raduno nazionale under 15 femminile che si è svolto al Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

“Un raduno con un confronto di altissimo livello –si legge nella nota del club- dove erano presenti solo 9 atlete nate nel 2008 e in cui Ylenia è stata accompagnata dai maestri Antonio Pepe e Francesco Barile e dal suo preparatore mentale Luca De Rose”.

Esperienze simili sono un vero e proprio trampolino di lancio per gli atleti e i propri tecnici. “Buoni i riscontri sulla crescita continua di Ylenia su tutte e tre le aree tecnico-tattica , atletica e mentale e ottimi i consigli per proseguire al meglio nei prossimi mesi il lavoro quotidiano, grazie al confronto con i tecnici federali Luca Ronzoni, Germano Di Mauro e Antonio Cannavacciuolo e la presenza speciale di uno dei più grandi mental coach al mondo come Lorenzo Beltrame. Essere in questi contesti ogni anno è più difficile perché il cerchio si restringe ogni raduno di più rispetto ai primi anni e la qualità del lavoro e del progetto deve essere innalzata. Rientrati a casa Ylenia parteciperà al raduno Cpa a Napoli nel weekend, per poi preparare al meglio nella prossima settimana il torneo Itf junior under 18 di Malta dove sarà accompagnata dal maestro Francesco Barile”. Dunque, la giovane ragazza irpina continua il proprio percorso di crescita insieme alla società guidata dal presidente Michele Pepe.