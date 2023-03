Uefa Youth League: il Borussia del sannita Walz eliminato ai rigori Nei quarti di finale l'Hajduk Spalato ha negato l'accesso alla Final Four alla squadra tedesca.

E’ finita nei quarti di finale la corsa del Borussia Dortmund nella Youth League 2022-2023. Grande amarezza per il calciatore d’origine sannita Vasco Donato Walz che insieme ai suoi compagni è stato fermato dall’Hajduk Spalato che un po’ a sorpresa si è imposto dopo una lunga battaglia.

Il centrocampista italo-tedesco, originario di Montefalcone in Val Fortore, ha giocato ancora una volta dall’inizio prima di lasciare il posto al 70’ al più offensivo Michel Ludwig. Cambio che ha preceduto di un paio di minuti il gol ospite di Antunovic. Il Dortmund, allenato dall’ex giocatore della Reggina Mike Tullberg, è riuscito velocemente a tornare in partita pareggiando dal dischetto con Rijkhoff al ‘76. Nel finale i teutonici hanno provato a piazzare la zampata ma la sfida si è decisa ancora dal dischetto come era accaduto negli ottavi di finale contro il Paris Saint Germain. Questa volta il dischetto è stato amaro per Walz e compagni. Decisivo l’errore all’ottavo rigore dell’italiano Filippo Mané che si è visto bloccare la conclusione dall’ottimo Buljan. Perfetta invece la trasformazione di Ante Kavelj che ha dato il via alla festa della squadra croata.

Per Walz svanisce così il sogno di accedere alle Final Four dove il suo Borussia avrebbe incontrato i pari età del Milan.