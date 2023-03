Volley, B2: Accademia in trasferta contro l'ostico Pontecagnano LE giallorosse a caccia di punti nel derby campano.

Complicata trasferta di campionato per l’Accademia. Domani pomeriggio la squadra giallorossa affronterà al Palasport Sant'Antonio di Pontecagnano (SA) la Volley Project, gara valevole per la ventesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

La squadra salernitana è terza in classifica ma reduce dal rotondo ko di sette giorni fa a Villaricca (NA), due settimane dopo lo stop maturato sul campo di Terracina (LT). Due sconfitte nelle ultime tre partite che hanno interrotto un filotto di ben dodici vittorie consecutive dalla quinta alla sedicesima giornata, una striscia che la dice lunga sul valore della compagine di casa, tra l'altro unica squadra in tutto il torneo ad aver battuto, oltretutto fuoricasa, la capolista Santa Lucia (RM). Per l'Accademia che, di contro, è reduce da due vittorie nelle ultime tre gare, si tratta quindi di una gara in salita, anche alla luce di un rendimento in trasferta tutt'altro che brillante. L'ultima vittoria lontano dal Rampone risale esattamente a un girone fa, nella gara di andata con la Polisportiva Talete (RM), superata anche al ritorno nello scorso turno di campionato. Le giallorosse saranno prive della centrale Ricciardi, una defezione nel sestetto titolare che impone al tecnico Ruscello nuove soluzioni di gioco. Fischio di inizio fissato alle ore 18.30.