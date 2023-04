Volley, B2: l'Accademia fa il colpaccio, battuta la Futura Terracina Le ragazze di Ruscello, due volte in svantaggio, rimontano e vincono al quinto.

Pesantissima vittoria casalinga per l'Accademia Volley. La squadra beneventana ha superato ieri sera alla Palestra Rampone la Pallavolo Futura Terracina (LT) con il punteggio di 3-2 (23-25, 25-20, 19-25, 25-19, 15-10) nella ventiduesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Contro una delle squadre più ostiche del torneo, le giallorosse centano una vittoria pesantissima per la classifica al termine di un'altra prestazione decisamente brillante e convincente. Accademia subito in controllo nel primo set, dove riesce ad avere (e sprecare) anche cinque punti di vantaggio su un avversario che non sembra impensierire più di tanto le padrone di casa. Dal 14-17 ci pensa però Barboni a ribaltare le sorti di un set che sembrava segnato. Il fortissimo opposto laziale sale in cattedra e porta Terracina fino alla vittoria. La reazione dell'Accademia arriva puntuale nel secondo set, sempre in controllo per le giallorosse che arrivano meritatamente al pari. La situazione si ribalta nuovamente nelle successive due frazioni. Come in precedenza, Terracina si aggrappa a Barboni e fa suo il terzo set, l'Accademia domina invece il quarto e si va al tie break. Le padrone di casa, come con Volare e Volley Friends, gestiscono meglio la frazione e chiudono la gara grazie ad un attacco di Martino che regala la vittoria alle giallorosse.

L'Accademia centra così il quinto successo nel girone di ritorno, il quarto consecutivo al Rampone che si dimostra fortino inespugnabile per gli avversari. A quattro gare dalla fine del campionato, questi due punti conquistati avvicinano ulteriormente le giallorosse alla salvezza e regalano all'Accademia una sosta pasquale decisamente più serena.

Il campionato tornerà tra due settimane quando l'Accademia andrà a far visita a Torre Annunziata (NA) al Vesuvio Oplonti, lanciatissimo al secondo posto in classifica verso la conquista dei play off.

Tabellino

Accademia Volley: Diago Silva 21, Tufo (L2), Martino 6, De Santis ne, Angilletta 6, Ricciardi 7, De Cristofaro (K) 7, Cona (L1), Kostina ne, Dell'Ermo 20, Kaplenko ne, De Napoli ne, Varricchio 5. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Futura Terracina (LT): Federici, Barboni 30, Bagnara 4, Sciscione, Minutilli, La Rocca, Ungaro 4, Casalese 14, Forlanetto 1, Lupoli 1, Paesano 7, Tartaglia 2. All. M. Milazzo, Vice All. L. Menna.

Parziali: 23-25, 25-20, 19-25, 25-20, 15-10.