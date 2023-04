La Intec Service SG Volley domina anche contro il Consorzio Napoli La squadra del presidente Camerlengo si è imposta in tre set.

Non conoscono ostacoli le diavole rosse sangiorgesi, che, al Palasport di San Giorgio del Sannio, si sbarazzano della seconda forza del campionato in soli tre set e chiudono la regular season del campionato di serie C femminile al primo posto in classifica con diciotto vittorie conquistate in altrettante gare disputate.

Un ruolino di marcia impressionante per capitan Gentili e compagne. Un cammino quasi perfetto che visto le ragazze del Presidente Camerlengo lasciare per strada un solo punto su 54 disponibili. Dodici invece i punti di vantaggio sulla più immediata delle inseguitrici, appunto il Consorzio Volley Napoli.

Ora però viene la parte più interessante. I diciotto successi rappresentano sicuramente un ottimo biglietto da visita, ma adesso inizia un nuovo mini torneo: i playoff promozione per l’accesso alla B2 nazionale.

Bisognerà affrontare queste gare con la massima determinazione, sapendo di andare a confrontarsi contro una buona squadra, la Polisportiva Matese. Un team costruito per vincere e che ha dimostrato sul campo di avere tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine.

Le atlete casertane avranno il vantaggio del fattore campo avendo dalla loro il miglior piazzamento in termini di classifica avulsa, ma il rettangolo di gioco rimane sempre lo stesso e le nostre ragazze hanno dimostrato di non avere timore di affrontare sfide difficili anche lontano dalle mura amiche del Palasport di San Giorgio del Sannio.

Si comincia il 15 aprile con la prima sfida alla palestra Settembrini di Gioia Sannitica. Il ritorno si giocherà nel turno infrasettimanale a San Giorgio.