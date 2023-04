Pallamano Benevento ancora ko: il Flavioni vince 26-20 Sogni di primato compromessi per i giallorossi a tre giornate dalla fine.

Secondo passo falso consecutivo per la Pallamano Benevento che viene sconfitta in trasferta dal Flavioni Civitavecchia e vede dunque compromettersi i giochi per il primo posto. I giallorossi avrebbero dovuto vincere a tutti i costi per restare aggrappati al Gaeta, ma il 26-20 rimediato domenica mattina è una vera e propria sentenza. "Le nostre chance sono svanite, siamo sicuramente molto delusi e amareggiati da questo punto di vista", ha dichiarato Andrea Sangiuolo.

Le assenze di Antonio De Luca, Davide Galliano e Pierluigi Formato hanno inciso molto sul rendimento: "Abbiamo perso per infortuni e squalifiche giocatori importanti, tutti in questo periodo, ma bisogna anche guardare il lato positivo e pensare alla crescita dei ragazzi del vivaio. A Civitavecchia il più esperto tra i giocatori in campo era Andrea Schipani, che ha 17 anni. Tutti non possono fare altro che crescere, a patto che si impegnino e mettano costanza negli allenamenti. C'è stato un momento in cui avremmo potuto ribaltare le sorti dell'incontro, è mancata un po' di esperienza. Quella si acquisisce solo passando per queste giornate", ha concluso Sangiuolo.

La Pallamano Benevento nel prossimo turno se la vedrà con il New Capua, sabato 22 aprile alle ore 18.30, poi sarà il turno di due trasferte consecutive contro Lanzara e Polisportiva Gaeta che chiuderanno il campionato.