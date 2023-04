Scherma Paralimpica, Coppa del Mondo: Pasquino in gara nella tappa francese A Nimes la sannita è attesa da un triplo impegno. Da segnalare il ritorno in pedana di Bebe Vio.

Dopo la grande abbuffata di medaglia nella prova italiana di Coppa del Mondo andata in scena a Pisa, la scherma paralimpica è pronta a tornare protagonista. Da giovedì 20 a domenica 23 aprile, a Nimes in Francia, andrà in scena la seconda tappa di questo 2023.

Occhi puntati sugli azzurri e in particolare sulla sannita Rossana Pasquino che continua la sua corsa verso Parigi 2024. In palio in questa tappa punti importanti. La campana gareggerà già domani, a partire dalle 9, nella spada categoria B. Venerdì, invece, sarà impegnata nella prova di sciabola, mentre sabato avrà un giorno di riposo prima di gareggiare domenica nella prova a squadre.

Da segnalare nella tappa di Nimes l’attesissimo ritorno alle gare di Bebe Vio che non compete dalla vittoria della medaglia d’oro a Tokyo nel 2021.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – Nimes (Francia), 20-23 aprile 2023

Programma:

Giovedì 20 aprile:

ore 9: spada femminile B (Alessia Biagini, Julia Markowska, Rossana Pasquino)

ore 9: sciabola maschile A (Edoardo Giordan, Matteo Dei Rossi)

ore 13: spada femminile A (Sofia Brunati)

ore 13: sciabola maschile B (Gianmarco Paolucci)

Venerdì 21 aprile:

ore 9: fioretto maschile A (Matteo Betti, Emanuele Lambertini)

ore 9: sciabola femminile B (Julia Markowska, Rossana Pasquino)

ore 13: fioretto maschile B (Marco Cima, Michele Massa)

ore 13: sciabola femminile A (Sofia Brunati, Ionela Andreea Mogos, Loredana Trigilia)

Sabato 22 aprile:

ore 9: fioretto femminile B (Alessia Biagini, Beatrice Vio Grandis)

ore 9: spada maschile A (Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini)

ore 13: fioretto femminile A (Ionela Andreea Mogos, Loredana Trigilia)

ore 13: spada maschile B (Michele Massa, Gianmarco Paolucci)

Domenica 23 aprile:

ore 9: fioretto femminile a squadre

ore 9: spada maschile a squadre

ore 14: sciabola open a squadre