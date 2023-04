Scherma paralimpica, CDM Nimes: Pasquino fuori dal podio nella sciabola L'azzurra, dopo il bronzo nella prova di spada, si è dovuta accontentare del quinto posto.

Nella seconda giornata di gare a Nimes in Francia, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica del 2023, non è arrivata la medaglia per la campana Rossana Pasquino. La professoressa beneventana si è dovuta accontentare del quinto posto nella prova di sciabola risultando comunque la migliore delle azzurre.

quinto posto di Rossana Pasquino nella sciabola femminile categoria B è il miglior risultato della spedizione azzurra nella seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Nimes.

L’azzurra era la numero 2 del seeding transalpino ed ha iniziato la sua avventura con il derby con l’altra azzurra Julia Markowska vinto 15-12. Nei quarti di finale, però, è arrivato un ko con la cinese Xiao che ha battuto la sannita per 15-8. Dopo il bronzo nella spada la Pasquino sperava nel podio bis nella sciabola ma si è dovuta accontentare solo di un piazzamento che è comunque utile nella corsa verso la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024.