Volley, B2: l'Accademia vince ancora al quinto set Bel successo interno per le giallorosse contro l'Ancis Villaricca.

Ancora una vittoria al tie break per l'Accademia Volley che ieri pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento ha sconfitto l'Ancis Villaricca (NA) con il punteggio di 3-2 (25-16, 20-25, 18-25, 25-22, 15-7) nella ventiquattresima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

A tre gare dal termine della regular season e con la salvezza ancora da conquistare, le giallorosse giocano una partita di grande cuore e portano a casa due punti che potrebbero risultare decisivi in chiave classifica. La partita si era messa subito in discesa, contro un avversario che veniva a Benevento in grande forma e motivato, nonostante il risultato salvezza già acquisito da qualche settimana. Un ottimo primo set dell'Accademia sembrava il preludio ad una gara in discesa ma così non è stato. Villaricca, trascinato dal suo asso Russo, tra l'altro top scorer della partita con 25 punti a referto ed ex della partita insieme a Migliardo, ha reagito alla grande dimostrando il suo ottimo stato di salute e il grande valore del sestetto di mister Giacobelli. Le napoletane hanno prima pareggiato i conti (25-20) e poi ribaltato il risultato con terzo set praticamente perfetto dove, sotto di 10-14, hanno imposto un break di 15-5 micidiale per un'Accademia in totale balìa dell'avversario. Sotto di un set, le giallorosse sono però tornate sul parquet mettendo in campo grinta e cuore, soprattutto quando sul 17-8 si sono viste rimontare fino al 19-19 e hanno dovuto fare a meno di Dell'Ermo, uscita nel corso della frazione per un problema al ginocchio che ha destato non poca preoccupazione. La centrale, fortunatamente, è rientrata poi nelle battute finali della frazione e ha completato la partita. L'Accademia, che perdendo avrebbe compromesso non poco le sue chance di salvezza, ha prima pareggiato i conti (25-22) per poi scatenarsi letteralmente nella quinta e ultima frazione, dominando un Villaricca che di fronte all'impeto giallorosso si è arreso senza opporre più resistenza.

Per l'Accademia si tratta della quinta vittoria al tie break stagionale, la quarta nelle ultime cinque gare casalinghe per una squadra che si conferma imbattuta al Rampone nel girone di ritorno, a testimonianza della crescita di un gruppo che ha imparato a gestire anche i momenti caldi delle partite. Con due giornate ancora da disputare, i due punti conquistati ieri fanno salire a cinque lunghezze il vantaggio sulla zona retrocessione ma non consentono ancora di stare tranquilli. L'Accademia è infatti attesa sabato prossimo dallo scontro diretto sul campo del Volleyrò Casal de Pazzi (RM), quartultima in classifica e che, calendario alla mano, sembra l'unica squadra ancora in grado di poter strappare alle giallorosse la salvezza diretta senza passare attraverso i play out. In caso di vittoria, l'Accademia sarebbe matematicamente salva, viceversa un risultato negativo rimanderebbe tutti i verdetti all'ultima gara.

Tabellino

Accademia Volley: Diago Silva 23, Tufo, Martino 4, De Santis ne, Angilletta 5, Ricciardi 12, De Cristofaro (K) 8, Cona (L) 1, Dell'Ermo 17, Kaplenko ne, De Napoli 1, Varricchio 6, Kostina ne. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Ancis Villaricca: Russo 25, Mongiello 6, Fico, Panacea 10, Giorgetto ne, Migliardo 2, Guida (L), Mauriello ne, Rispoli 18, Ricciardi 13, Vitale ne, Errico ne. All. F. Giacobelli.

Parziali: 25-16, 20-25, 18-25, 25-22, 15-7.