Volley, B2: Accademia a caccia della salvezza contro il Volley Group Roma Le giallorosse vogliono evitare l'insidiosa avventura dei play out.

Nuovo decisivo scontro salvezza per l'Accademia Volley. La squadra beneventana affronterà domani pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento il Volley Group Roma, gara valida per l’ultima giornata del campionato nazionale di Serie B2. Le giallorosse cercano i punti decisivi per staccare il pass della salvezza diretta senza passare attraverso i play out, ma sono legate anche ai risultati delle dirette concorrenti. Con una sola gara da disputare e tre punti in palio, la situazione è più che mai incerta: Colleferro (LT), Volley Group Roma e Volley Friends (RM) sono già matematicamente retrocesse, mentre a giocarsi le ultime chance di salvezza restano Accademia, Talete (RM) e Volleyrò Casal de Pazzi (RM). La posizione migliore è quella di Talete, che può contare su tre punti di vantaggio su Volleyrò, quelli che bastano per evitare i play out, mentre le giallorosse partono con due punti di vantaggio sulla stessa Casal de Pazzi. Anche in caso di vittoria da tre punti, la salvezza diretta dell'Accademia passerà quindi necessariamente attraverso i risultati delle altre due formazioni romane prima citate, una situazione davvero ingarbugliata e aperta a qualunque scenario.

Sulla gara di domani c’è poco da dire: contro la penultima squadra della classifica, l’Accademia deve necessariamente portare a casa i tre punti, indipendentemente dai risultati altrui. Solo a risultato acquisito si potrà aspettare il verdetto dagli altri campi e capire quale sarà il destino delle giallorosse.

L’appuntamento è fissato alle ore 16.00 alla Palestra Rampone di Benevento.