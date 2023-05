IVPC Rugby Benevento, ennesimo ko in trasferta A Frascati sanniti in emergenza e battuti 48 a 14.

Con una squadra in profonda emergenza è arrivata un’altra sconfitta esterna per l’IVPC Rugby Benevento. Sanniti battuti a Frascati 48 a 14 e ormai lontanissimi in classifica dalle zone che sulla carta erano l’obiettivo. Fuori casa la squadra non riesce proprio ad esprimersi al meglio, un limite durante tutta la stagione.

Frascati ha portato a casa l’intera posta in palio con discreta facilità confermandosi insieme al Cus Catania la quarta forza di un torneo che ormai ha già emesso il suo verdetto principale. Il rugby Roma Olimpic Club ha conquistato la promozione in serie A con ampio margine e soprattutto meritatamente. I romani, ko solo a Benevento prima di oggi, hanno fatto un cammino eccezionale e solo a risultato acquisito è arrivato nel derby con la Capitolina la seconda sconfitta.