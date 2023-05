Motori, Power Car Competition: ritorno in gara per il sannita De Varti Dopo tredici anni di stop buon risultato alla 64/a Coppa Selva di Fasano.

Il driver Sannita Ivan De Varti, seguito dalla scuderia Power Car Competition, dopo uno stop durato ben 13 anni, ha deciso di gettarsi nuovamente nella mischia, questa volta in salita. La 64/a Coppa Selva di Fasano è terzo round di Campionato Italiano Velocità Montagna e porta in Puglia, molti dei protagonisti della massima serie ACI Sport.

Il nostro concittadino si e' presentato al via delle due manche di prova, con la Renault Clio Rs Light, curata dalla Laudati Corse, ma ha dovuto subito fare i conti con il meteo, che pochissimi minuti prima dello start, ha resto il tracciato bagnato. La seconda salita lo vede addirittura al comando di categoria ns 2000.

La Domenica, in gara, le condizioni meteorologiche permettono al nostro portacolori, di affrontare i 5,6km del tracciato con i pneumatici slick. La gara è stata terminata all'85° posto assoluto. Il meteo capriccioso ha reso la vita difficile ai 220 partenti alla gara, ma nulla ha potuto contro i ben 50.000 spettatori presenti all’evento.