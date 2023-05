Pallamano Benevento, il campionato si chiude con una sconfitta esterna Giallorossi in partita per un tempo, poi il crollo.

Si è chiuso con una sconfitta (35-24) sul campo della Polisportiva Gaeta il campionato della Pallamano Benevento, già aritmeticamente certa del secondo posto. La sfida non metteva in palio obiettivi di classifica, in quanto anche i laziali erano ormai sicuri della prima posizione. I giallorossi hanno retto l’urto per una frazione di gioco, arrivando all’intervallo sul -4, ma sono poi scomparsi dal campo nella ripresa.

“Abbiamo giocato un buon primo tempo e un pessimo secondo. Prima della gara avevo detto ai ragazzi che mi sarebbe piaciuto vederli giocare col sorriso, liberi dalle ansie di dover fare risultato a tutti i costi. Questo però è successo solo nella prima mezz’ora, non posso essere contento della prestazione”, ha dichiarato mister Andrea Sangiuolo.

L’ultima parte della stagione agonistica vedrà impegnata la sola under 15, per il resto i giochi sono conclusi: “E’ stata un’annata difficile, lunga e anche sfortunata nella sua ultima parte. Quello che conta è che la stagione affrontata ha consentito ai nostri tanti giovanissimi ragazzi di crescere e migliorarsi. Ora avremo modo di riposarci un po’, poi arriverà il tempo di programmare”.

Una piccola, grande soddisfazione per l'Asd Pallamano Benevento è arrivata da Salerno. Sullo Scudetto femminile conquistato dalla Pdo - che ha sconfitto in finale Erice - c'è infatti anche un tocco di Sannio. L'atleta beneventana Antonia Formato, ha mosso i primi passi proprio con la maglia della società del presidente Carlo La Peccerella.



Polisportiva Gaeta 28, Pallamano Benevento 22, Handroma 20, Genea Lanzara 20, Gaeta Sporting Club 13, Fondi 13, Flavioni 11, Sannio 7, New Capua 0.