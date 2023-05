INTEC Service SG Volley, trionfo nella Supercoppa Campania Il presidente Camerlengo: "La stagione appena conclusa ci ripaga dei tanti sacrifici fatti".

Dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia, la promozione in B2 nazionale, ecco anche la Supercoppa Campania. Ha vinto tutto quel che c’era da vincere, la INTEC Service SG volley, in una stagione da incorniciare.

La Supercoppa ha rappresentato il sigillo finale su una annata straordinaria, che ha riportato tanto entusiasmo a San Giorgio del Sannio e tra tutti i tifosi, che non si sono risparmiati ed hanno riempito nuovamente il palasport di San Giorgio del Sannio come ai bei tempi della B1.

Un «triplete» che conferma la netta superiorità della squadra di coach Francesco Franzese sulle dirette avversarie. La finale di Supercoppa, contro una gran bella squadra come la CARBAT Matese, non è stata altro che l’ennesima conferma. Nemmeno l’entusiasmo e la spinta dei tanti tifosi matesini, entusiasti per la fresca promozione in B2 ottenuta domenica scorsa, è servito a fermare le diavole rosse sangiorgesi, che hanno vinto con un secco 0-3, chiudendo la contesa senza concedere praticamente nulla alle avversarie.

Una stagione quasi perfetta, con 24 vittorie su altrettante gare disputate, dove le ragazze biancorosse sono state un vero è proprio ciclone di forza, qualità e spettacolo.

"Tra i nostri obiettivi c’erano di sicuro la promozione in B2 e la vittoria di entrambe le coppe, ma poi quando ti rendi conto di esserci riuscito senza concedere nemmeno una partita alle nostre avversarie capisci di aver realizzato qualcosa di straordinario coppe – ha dichiarato il Presidente Camerlengo alla fine del match. Abbiamo scritto una pagina storica dello sport sangiorgese e della pallavolo Campana. Al massimo potranno eguagliarci ma nessuno potrà toglierci questo primato. La stagione appena conclusa ci ripaga dei tanti sacrifici fatti, vorrei dedicare questi successi a chi è stato parte integrante del nostro progetto e che ora ci sostiene da lassù. Saranno sempre con noi".