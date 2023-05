Scherma, Campionati italiani paralimpici: Pasquino oro nella sciabola La campionessa sannita ha vinto anche un argento nella prova di spada.

Nuovi successi per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno nello scorso fine settimana. Ai Campionati italiani assoluti paralimpici di scherma che si sono svolti sabato 20 e domenica 21 maggio a Santa Venerina, la campionessa Rossana Pasquino, che si allena presso l’Accademia Olimpica, ha conquistato il titolo italiano nella sciabola. La schermitrice beneventana ha ottenuto anche una medaglia di argento nella spada.

Nella finale della spada, infatti, Pasquino ha ceduto il passo alla compagna dellanazionale italiana Julia Markowska perdendo per una sola stoccata. La professoressa sannita si è rifatta nella finale di sciabola dove si è presa la rivincita contro Julia Markowska vincendo per 15-5.

Ai Campionati italiani paralimpici l’Accademia ha ottenuto risultati importanti anche con i due spadisti Salvatore De Falco e Luigi Fioretti che si sono classificati rispettivamente al quinto e al decimo posto mostrando grandi progressi in pedana.

In campo giovanile piazzamento importante per Federico Saviano che nello scorso fine settimana ha preso parte al Campionato Nazionale Gold Cadetti di Riccione classificandosi tra i primi venticinque di Italia. L’Accademia Olimpica “Maestro Antonio Furno” continua a seminare successi grazie anche al fattivo lavoro dello staff tecnico composto dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio e dai tecnici Martina Corradino e Francesco De Curtis.