ASD Paduli, il bilancio dell’annata gialloblù Ottimi risultati sono stati raggiunti anche dai più piccoli tesserati.

Con la chiusura del campionato di Seconda Divisione Under Femminile che si concluderà all’inizio del mese di giugno, l’ASD Paduli Volley 2006 porta a termine una stagione che l’ha vista impegnata su più fronti rendendola sempre più protagonista della scena pallavolistica Irpino-sannita. Numerose le soddisfazioni in campo giovanile dove le ragazze dell’under 16 di Ida La Rocca hanno guadagnato l’accesso alla fase finale del campionato provinciale mentre la formazione femminile dell’under 14 ha raggiunto il terzo posto dietro alle blasonate Accademia Volley e Cusano Volley. Importanti passi sono stati inaspettatamente compiuti anche nel settore giovanile maschile, con la partecipazione al campionato under 13 3x3: esperienza positiva e promettente che ha suggerito come futuro obiettivo della società, la partecipazione ad un campionato maschile di Under 15.

Ottimi risultati sono stati raggiunti anche dai più piccoli tesserati dell’ASD Paduli Volley ottenendo ottimi risultati a tutte le tappe S3 di I e II livello organizzate dal Comitato Provinciale e attestandosi durante la tappa finale vice-campioni provinciali con i giovanissimi del I livello. Importante per la compagine padulese anche l’esperienza della Prima Divisione Maschile guidata da mister Parrella, che, se pur non raggiungendo importanti traguardi in campionato, ha gettato solide basi per la costituzione di un nuovo gruppo di atleti ben strutturato tra giovani promesse del territorio e un ritorno all’attività agonistica di vecchie conoscenze della pallavolo padulese. Nell’arco della stagione, numerose sono state le iniziative portate avanti dalla società finalizzate al completo inserimento nel tessuto sociale padulese. Iniziative che continueranno anche al termine della stagione agonistica. Infatti, nel mese di giugno il Paduli Volley propone per i propri tesserati e non l’iniziativa Estate in Volley 2023 con il Secondo Memorial Antonio Minicozzi che avrà luogo dal 5 al 16 giugno 2023.

Dal 12 al 30 giugno, invece, ci sarà la Volley Summer School dedicata a bambine e bambini dai 5 ai 13 anni con l’obiettivo di offrire un breve percorso di avviamento alla pallavolo attraverso giochi e percorsi specifici. Infine, il mese di giugno culminerà con una esibizione di beach volley che coinvolgerà anche gli amici dell’ASD presenti sul territorio provinciale. Il tutto con la collaborazione di Erga Sport e con il patrocinio del Comune di Paduli.

Ma la società volge lo sguardo anche al futuro e, infatti, ha messo in campo un progetto sportivo di inclusione sociale che mira alle categorie vulnerabili e ai soggetti fragili dal nome “Tutti per uno, Volley per tutti”. Il progetto risponde al bando nazionale “Sport di tutti – Inclusione” e vede la partecipazione del Comune di Paduli e della cooperativa Social Care Onlus. Diverse le proposte all’interno del progetto che prevede percorsi di orientamento alla corretta alimentazione con uno sportello gratuito per genitori e figli sui disturbi alimentari; percorsi di prevenzione dalle nuove dipendenze digitali, da sostanze stupefacenti e da alcool oltre che percorsi di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

L’adesione al progetto ha, inoltre, come obiettivo quello di avvicinare il maggior numero di persone al mondo della pallavolo coinvolgendo più generazioni. Lo sport, insomma, come collante sociale e stimolo alla partecipazione alla vita della comunità. Partendo da una base di più di 70 tesserati, la società del presidente Domenico Minicozzi, ha gettato delle solide basi per costruire un futuro ambizioso, il tutto grazie anche al contributo spontaneo di numerose persone, dirigenti, tecnici, genitori e imprenditori locali che ogni giorno si impegnano in palestra e fuori.