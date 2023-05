Tennis, B1 maschile: CT San Giorgio del Sannio battuto pesantemente dalla Torres Sanniti ko 6-0 con risultati nettissimi. Venerdì sfida salvezza tra le mura amiche.

Terza sconfitta in altrettante partite disputate per il CT San Giorgio del Sannio nel Campionato Nazionale maschile di serie B1. Sanniti ko 6-0 contro la Torres Tennis del Maestro Rodighiero. Sfida mai in discussione e messa in discesa da Valerio Perruzza che ha vinto agevolmente in due set 6-2 6-0 su Luciano Barbarino.

Sul campo 2 Matteo Mura ha regolato con un doppio 6-1 Roberto Pepe. Travolgente anche Alberto Barroso che ha lasciato un solo game a Daniele Pepe. L’unico a dare battaglia è stato Pagano sconfitto da Andrea Cherchi 6-4 7-5. Sul 4-0 e col risultato già in cassaforte sono scesi in campo i doppi. Barroso-Sarais hanno superato 6-3 6-0 Roberto Pepe e Pagano, mentre Torroni e Mura hanno battuto per 6-2 6-3 Daniele Pepe e Barbarino.

Per cancellare lo zero in classifica gli uomini del presidente Michele Pepe saranno chiamati a vincere la sfida con l’altro fanalino di coda San Mauro Country Club. Appuntamento nel turno infrasettimanale di venerdì 2 giugno.