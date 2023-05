Tennis, serie B1: il TC 2002 raccoglie un punto contro il TC Treviglio Gli uomini di Leone hanno conquistato il primo punto del campionato.

Pareggio interno contro il TC Treviglio per il TC 2002 Benevento del direttore tecnico Antonio Leone nella terza giornata del Campionato Nazionale di serie B1 maschile di tennis.

Sconfitta per Francesco Vilardo che è stato superato per 6-4 7-5 da Leonardo Malgaroli, pochi minuti dopo che era arrivata la vittoria molto convincente di Francesco Liucci per 7-5 6-0 su Matteo Castellazzi.

Ko invece Vito Dell’Elba per 6-1 6-2 in 1 ora e 8 minuti contro Andrea Fiorentini. Match intensissimo e lungo quello che ha visto il TC 2002 portare a casa il secondo punto grazie a Francesco Pallavati. Il tennista di casa si è imposto in rimonta 4-6 6-4 6-3 su Pietro Beretta. Sul 2.2 decisivi sono diventati i due doppi finali. Nel primo Pallavanti e Vilardo hanno ceduto 6-2 7-5 alla coppia Beretta-Malgaroli, mentre nel secondo il duo Liucci-Monti ha avuto la meglio per 6-3 4-6 10-8 su Foglieni e Fiorentini. E’ stato un match che ha regalato tante emozioni ed è risultato fondamentale per evitare una sconfitta che sarebbe stata dura da digerire.

Con il pareggio interno i sanniti hanno conquistato il primo punto e si apprestano a fare visita al Circolo Tennis Pontedera, primo a punteggio pieno, nel turno infrasettimanale di venerdì 2 giugno. Domenica 4, invece, è in programma la trasferta sul campi del Junior Tennis Perugia.