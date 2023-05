Basket, Promozione: la Meomartini vince gara uno e oggi può chiudere la serie Gli uomini di Tipaldi hanno l'occasione di eliminare l’Akery Basket Acerra.

Lo scorso weekend il Gruppo Sportivo Meomartini ha iniziato la finale playoff del campionato di Promozione maschile, vincendo in casa gara1 contro l’Akery Basket Acerra.

Davanti ad un caloroso pubblico, la partita è iniziata in un clima molto contratto e nel primo quarto i ragazzi di coach Massimo Tipaldi sono stati in svantaggio anche di 8 punti 13 – 17 il parziale del primo periodo. Nella seconda frazione i beneventani hanno ritrovato i consueti ritmi di gioco, soprattutto in difesa, raggiungendo il primo vantaggio a 5 minuti dal riposo e concedendo solo 8 punti agli avversari. 39 – 25 il risultato alla fine del secondo quarto.

Da quel momento in poi la partita è stata sempre nelle mani degli atleti del Presidente Stefano Capitanio e agli ospiti non è rimasta che la possibilità di giocare in modo più fisico, cercando il contatto e alzando i toni della partita. Nonostante qualche spinta di troppo, la gara è proseguita con la Meomartini sempre in vantaggio (+ 18 alla fine del terzo periodo chiuso sul 53-35).

Nell’ultima frazione di gioco, la più movimentata dal punto di vista delle intemperanze sul campo, il distacco tra le due formazioni non è cambiato molto e capitan Giovanni De Lorenzo e compagni hanno conquistato la prima vittoria della serie. Punteggio finale 66-45. La seconda gara si giocherà, sempre in casa, presso la Tensostruttura Travaglione, questo pomeriggio alle 19.30.

Di seguito il tabellino del G.S. Meomartini: Caccialino, Campanelli G. 8, Campanelli I. 8, De Lorenzo 2. Del Sordo 3 Donatiello 6, Fuiano 2, Iannella 8, Laudando 11, Maddaloni, Manganiello 2, Musto 16. Coach Massimiliano Tipaldi