Tennis, serie B1: TC 2002 Benevento ko a Pontedera Sanniti battuti 5-1 nella quarta giornata, l'unico punto è arrivato dal doppio.

Il campionato di serie B1 maschile è entrato nel vivo e il doppio turno in programma dirà tanto sulle ambizioni dei vari circoli. In questo momento, nel girone 3, in difficoltà c’è il Tennis Club 2002 Benevento. Gli uomini del direttore tecnico Antonio Leone sono stati battuti 5-1 sui campi in terra rossa di Pontedera venerdì 2 giugno nel turno infrasettimanale.

L’unico punto della squadra campana è arrivata grazie al successo del doppio Vilardo-Pallavanti che si è imposto per 6-3 6-3 sul duo Volpi-Galli. Ko invece nei quattro singolari Monti 6-4 6-0 con Bertuccioli, Liucci 7-5 6-4 con Volpi, Vilardo 6-0 6-1 con Lock e Pallavanti con un doppio 6-2 contro Paolini. Nel secondo doppio la coppia Lock-Bertuccioli si è imposta 6-3 6-3 su Liucci e Monti.

Nemmeno il tempo di recuperare le fatiche che domenica 4 giugno si torna già in campo. Appuntamento a Perugia per sfidare lo Junior Tennis con l’obiettivo di muovere la classifica.