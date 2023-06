Tennis, B1: CT San Giorgio del Sannio ancora ko Sanniti battuti 5-1 dal San Mauro Country Club di Torino.

Nel turno infrasettimanale del torneo di serie B1 maschile, andato in scena venerdì 2 giugno, è arrivata un’altra sconfitta per il CT San Giorgio del Sannio. Gli uomini del presidente Michele Pepe, sui campi in terra rossa del circolo di casa, sono stati superati per 5-1 dal San Mauro Country Club di Torino.

L’unico sussulto di giornata è arrivato dal giovane Mattia Paolo Pagano (2.8, classe 2008) che ha sconfitto con un doppio 6-4 il 2.5 Sosso ottenendo la prima vittoria in Serie B1.

Negli altri incontri Barbarino è andato ko 6-2 6-3 contro Felline, Roberto Pepe ha ceduto il passo a Manzetti per 6-3 7-6 e Daniele Pepe è stato superato 6-1 6-2 da Giuliato.

Nei doppi il duo Mangino-Palatella ha subito un pesante 6-1 6-0 da Sosso e Manzetti, mentre Pagano e Di Biase hanno perso 6-0 6-2 da Giuliato e Felline.

Dopo quattro match la squadra sannita è ancora ferma azero punti in classifica e domenica 4 giugno sosterrà un turno di riposo prima di tornare in campo il giorno 11 in trasferta sui campi del Tennis Viserba.