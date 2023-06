Trofeo città di Telesia: vincono Kimutai e l'azzurra Yaremchuk Corsa stellare con tempi di altissimo livello nella 10 km organizzata dalla Running Telese.

Ancora una volta sono stati tanti i partecipanti al via della sedicesima edizione della “Telesia 10k”, andata in scena domenica nel solito contesto perfetto per chi ama il podismo grazie alla grande organizzazione della Running Telese. Si tratta di una delle gare più attese del panorama campano e non solo, che raccoglie ogni edizione un campo partecipanti di altissimo livello.

E’ stata una corsa stellare che ha visto tra gli uomini la vittoria di i Joseph Kimutai giunto sul traguardo di Piazza Minieri dopo 28’36’’. Il keniano ha preceduto gli azzurri Giuseppe Gerratana (29’20’’) e Daniele Meucci (29’21’’). A seguire hanno tagliato il traguardo con tempi da segnalare Nekagent Crippa (29'28"), Yassine El Fathaoui (29'29") e Pasquale Selvarolo (29'57").

Nella prova femminile, invece, a vince è stata l’azzurra Sofia Yaremchuk che col suo 32’18’’ ha piazzato il settimo crono italiano della storia. Con questa splendida prestazione ha battuto l’etiope Meskerem Moges Molla (32'53"), Lucy Mawia (33'21"), Giovanna Epis (33'30"), Valeria Roffino (34'25"), Elisa Palmero (35'04"), Maria Chiara Cascavilla (36'14"), Laura Biagetti (36'28") e Alessia Tuccitto (36'45").