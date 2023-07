L’Olimpia Volley ospita la nazionale italiana, Campanile: "Orgoglio incredibile" "Vedere qui nel Sannio tantissime atlete già con un palmares di rispetto è uno stimolo",

La Nazionale Italiana Under 17 approda nel palazzetto di San Salvatore Telesino, casa dell’Olimpia Volley regina dei campionati per il Comitato Irpinia Sannio, per la rifinitura prima del match con le pari età della Germania. Un vanto per la società del patron Antonio Campanile che anche nella prossima stagione militerà nel campionato nazionale di Serie B1 (massima realtà per il volley nelle province di Benevento e Avellino). “Avere nel nostro palazzetto le ragazze della nazionale è un orgoglio incredibile - ha detto Campanile - molte di loro hanno già calcato i campi della serie A che per noi resta un sogno da realizzare. Vedere qui nel Sannio tantissime atlete già con un palmares di rispetto è uno stimolo anche per tutto il movimento pallavolistico provinciale oltre che per la crescita della nostra società che si appresta a festeggiare i 50 anni di attività con tante iniziative”. Presente anche il coach delle telesine Francesco Eliseo (dovrà fare a meno del preparatore atletico Paolo Della Volpe approdato in A) che è già pronto ad immergersi nella nuova stagione - ormai un punto fermo dell’Olimpia - che comincerà il prossimo 22 agosto con la preparazione atletica. Saranno diversi i volti nuovi in casa Olimpia dopo gli adii delle gemelle Ascensao Silva, di Luraghi, Milano, Bacciottini e Vanni. Sicure di una maglia le giovani Russo, Maresca, la sansalvatorese Borrelli (prodotto della cantera), Romano, Russo. Già tanti i nomi sul taccuino della società: Foresi, Evola, Vianello i cui annunci potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Nomi questi che indicano la volontà dell’Olimpia di andarsi a giocare il torneo con l’obiettivo minimo dei playoff. Presenti nel Palazzetto anche le giovanissime atlete dell’under 13 e under 14 dell’Olimpia che hanno potuto vedere da vicino gli allenamenti della nazionale e un mito dell’Italvolley come Giulia Pisani. “Abbiamo tutte le intenzioni di fare bene e di costruire un roster giovane e di qualità che possa garantire ancora futuro e vittorie all’Olimpia. Il lavoro di programmazione è da sempre uno dei nostri punti di forza. Non dico che ripartiamo perché in realtà non ci siamo mai fermati ma sarebbe bello conquistare la A proprio nell’anno in cui ci apprestiamo a festeggiare i cinquant’anni di attività, questo ci rende una delle società più longeve del panorama, che sarebbe davvero il coronamento di un percorso che ci ha visto sempre in crescendo”.