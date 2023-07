Basket, Miwa Benevento: rinnovato il contratto di Lazzari Secondo anno nel Sannio per la guardia classe 2001 di 194cm.

Ufficiale il rinnovo di Vittorio Lazzari, guardia classe 2001 di 194cm, che ha dimostrato fino a questo punto, il suo talento e la sua dedizione alla squadra, a cui è legato dal luglio dello scorso anno.

Nato a Trapani, si è trasferito a Milano nel 2018 per una magica esperienza nell’Armani Jeans dove ha avuto anche l’onore di calpestare il parquet in A1. Ancora a Milano, Lazzari ha continuato prima nel settore giovanile dell’Urania, per poi tornare al sud, alla Pallacanestro Viola di Reggio Calabria in Serie B. Finalmente approdato in terra sannita, è riuscito a fare la differenza e a fare breccia nel cuore dei tifosi della palla a spicchi di Benevento.

La truppa di Parrillo si porta a casa le prestazioni anche per la prossima stagione di un giocatore che è ormai uno dei punti saldi del roster blu-celeste, avendo contribuito in maniera decisiva al raggiungimento dell’obiettivo della promozione in B2.

Un atleta dopo l’altro, va delineandosi la nuova Miwa 23/24, grazie all’impegno sempre maggiore dell’amministrazione nel progetto. Professionalità, talento e determinazione: ciò che serve ad affrontare una stagione impegnativa ma sicuramente entusiasmante.