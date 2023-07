Un premio speciale per l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino Campanile: Questo riconoscimento rappresenta per noi uno stimolo ulteriore nel proseguire l’impegno

L’Olimpia Volley San Salvatore Telesino e la Titerno Latte srl sono state premiate ieri a Benevento, nei giardini della Rocca dei Rettori, all’interno dell’evento “Imprese Stellari”, promosso da Confindustria Benevento e dal presidente Oreste Vigorito.

L’obiettivo della serata era quello di promuovere e mettere in luce le eccellenze produttive del Sannio e valorizzare quelle che hanno dato lustro al Sannio.

Nella categoria “Imprese e Sport” ecco dunque il nome della Titerno Latte srl del patron dell’Olimpia Volley, società che è prossima a festeggiare i 50 anni fi attività sportiva ed è tra le due sole protagoniste campane del campionato nazionale di Serie B1 e regina del volley sannita. A premiare l’Olimpia e la Tirreno Latte Srl del patron Antonio Campanile, il presidente del Coni, Mario Collarile.

A ritirare il premio con la motivazione della promozione e del sostegno allo sport e all’Olimpia il vicepresidente della formazione telesina e dell’azienda Carlo Campanile.

“Questo premio - ha dichiarato Antonio Campanile - rappresenta per noi uno stimolo ulteriore nel proseguire l’impegno sportivo con l’Olimpia. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento oltre che per l’azienda, la sua tradizione, anche per i valori e l’unione familiare che da sempre di contraddistingue. Il legame e l’attaccamento a San Salvatore è viscerale e lavorare per farlo conoscere in Italia attraverso lo sport è per noi un grandissimo risultato che ci prefissiamo di raggiungere anno dopo anno con nuovi obiettivi. Grazie a Confindustria per questo riconoscimento e al presidente Vigorito che con zelo e passione sta lavorando tantissimo per unire impresa, buone pratiche e territorio e per alzare il livello della competitività delle aziende sannite. Ovviamente continueremo ad impegnarci nello sport e nel volley in particolare in un anno per noi importante perché festeggiamo i 50 anni di attività e in serbo ci sono tantissime iniziative. Continueremo anche ad investire nel settore giovanile per far crescere le nostre atlete e dare al Sannio maggiori soddisfazioni”.