Colpo Miwa: dalla nazionale marocchina arriva Jamal Eddine L'atleta va a rinforzare il roster a disposizione di coach Calandrelli.

Un talento internazionale approda a Benevento! La stella del Marocco, Sabrine Jamal Eddine, promette un futuro strepitoso per la Serie B delle Cinghialesse. Classe ’95, nata a Faenza, tuttora titolare della nazionale del Marocco, vanta un curriculum internazionale da pivot.

Ha cominciato il suo percorso professionale a Bologna, per poi intraprendere il suo viaggio tra i club di Francia e Marocco, intervallato da un anno giocato nella serie A2 a Civitanova e la stagione più recente nella serie B a Salerno.



In seguito al giovane inizio con la Libertas Bologna nel 2012, infatti, si è spostata in Francia con l’Arras Pays d’Artois (13/14) per poi dare inizio alla sua carriera in Marocco con l’Amal Sports Essaouira (15/16), interrotto da un breve ritorno transalpino con il Basket Iandes (16/17) per poi approdare al PVBC Pays Voironnais (17/18), famigerata compagine francese. Dal 2018 al 2022 ha cavalcato i parquet del Marocco, dapprima col Chabab Rif Al Hocheima e poi col Kawkab Marrakech, inanellando diverse vittorie di coppa e campionato. A oggi è pivot titolare della nazionale marocchina, reduce dal secondo posto nei Giochi Arabi appena conclusi. Ha difeso i colori della sua selezione sia nel 5x5 che nel 3×3.



“Sabrine è reduce dagli impegni con la nazionale del Marocco dove ha fatto bene e si è fatta notare. - dice coach Calandrelli - Sarà per noi una giocatrice importante, porterà centimetri, esperienza, fisicità ed entusiasmo alla squadra. Da subito ci siamo capite e credo che lei si inserirà perfettamente nelle nostre dinamiche di gioco.”

Un rinforzo importante e un ingresso che crea grande entusiasmo e orgoglio tra le fila della Miwa e del team Calandrelli, che con Sabrine va a completare un roster pazzesco, colmo di grinta e talento!