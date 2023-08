Volley, B2: girone durissimo per l'Accademia Le giallorosse giocheranno i derby con la Volare e la SG Volley.

Sono stati resi noti dal Comitato Nazionale Fipav i gironi della stagione 2023/24. L'Accademia, insieme alle altre sei formazioni campane iscritte al campionato, è stata inserita nel Girone I a 14 squadre, completato da compagini tutte pugliesi.

Per quanto concerne le formazioni campane, l'Accademia ritrova la Pallavolo Pozzuoli (NA), il Vesuvio Oplonti di Torre Annunziata (NA), l'Ancis Villaricca e la Volare Benevento, già avversarie lo scorso torneo, così come la SG Volley S. Giorgio del Sannio (BN), neopromossa dalla Serie C, mentre per la prima volta sarà avversaria la Polisportiva Matese di Piedimonte Matese (CE), anch'essa neopromossa. L'elenco delle altre avversarie comprende la Leonessa Volley Altamura (BA), la Fenix Monopoli (BA), la Star Volley Bisceglie (BAT), il Volley Castellaneta (TA), il Cutrofiano Volley (LE) e le due formazioni di Cerignola (FG), ossia la FVL e la Pallavolo Cerignola. Confermata la formula della passata stagione con quattro retrocessioni in Serie C.

Un girone praticamente di ferro per l'Accademia, visto che, almeno stando ai pronostici degli addetti ai lavori e ai movimenti di mercato finora conclusi, ci sarebbero almeno quattro-cinque squadre super attrezzate per il passaggio di categoria e superiori a tutte le restanti, Accademia inclusa. Le giallorosse, seppur notevolmente rinforzate rispetto alla passata stagione, saranno quindi chiamate a dar battaglia per poter disputare un campionato di vertice e senza patemi.